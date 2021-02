Ve věku 76 let zemřela Mary Wilsonová, zpěvačka kapely The Supremes. Úmrtí potvrdil její dlouhodobý známý, skladatel Jay Schwartz. Wilsonová v The Supremes působila společně s Dianou Rossovou a Florence Ballardovou. (New York Times)

Mary Wilson, co-founder of The Supremes has passed. Thank you for your presence, beautiful voice and vision. 🎼 pic.twitter.com/fYKMKGngXD — ESHE Magazine ™ (@ESHEmagazine) February 9, 2021