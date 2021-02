Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přiznala, že na videu, kde jede bez pásu, nepopojížděla na parkovišti, ale jela po silnici. Natáčení podle ní probíhalo na více místech a ona si to neuvědomila.

„Natáčelo se to na více místech. Když jsem tweetovala, byla jsem přesvědčená, že se to natáčelo na parkovišti, ale ono se to sestříhalo,“ řekla Schillerová.

Má pocit, že již zasláním částky udělala dost a neví, jak více se má za své chování ještě omluvit.

„Snažím se to odčinit a čekám, až mě vyzve policie, abych se podrobila přestupkovému řízení,“ dodala.