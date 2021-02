Ministerstvo zdravotnictví nepovažuje využití zahraniční pomoci za odůvodněné. Německá strana prý přislíbila pomoc, až v Česku nebudou dostatečné kapacity lůžek. Podle resortu je třeba zlepšit komunikaci mezi nemocnicí a dispečinkem.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo prohlášení, v němž vyvrací dezinformace panující kolem nemocnice v Chebu. Resort ve stanovisku například píše, že využití zahraniční pomoci je v současné době odborně neodůvodněné. Kapacita lůžkové péče v Česku podle nich umožňuje zajistit umístění pacientů do jiných nemocnic.

„Trasa Cheb–Německo neznamená ve všech případech krátkou vzdálenost, německá strana sama upozorňuje na možnost případného umístění českých pacientů do jiných nemocnic než jenom těch nejbližších. Celá debata je vedena nepravdivým laickým předpokladem, že transport do Německa zachraňuje život, zatímco transport v rámci ČR jej má snad naopak ohrozit,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Pacienti v kritickém stavu se podle ní nikdy a nikde netransportují. „Pokud samozřejmě důvodem transportu není poskytnutí takové léčby, která v daném zařízení není dostupná,“ podotkla.

Nabídka pomoci z německé strany není podle ní kapacitně dostatečná. Některé německé nemocnice navíc podle ní nejsou vybaveny například možností využití ECMO. Uvedla, že podle vyjádření německé strany nabízejí jednotky lůžek, přičemž Česko by potřebovalo pro zvýšení kapacity umístit stovky pacientů.

Německá strana také podle Peterové odmítá přijímat pacienty s možnými mutacemi koronaviru.

„Z jednání v Chebu vyplynulo, že je nutno zlepšit vzájemnou informovanost mezi nemocnicí v Chebu a Národním dispečinkem lůžkové péče. I proto bude posílen systém krajské koordinace o osobu koordinátora přímo z chebské nemocnice,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor pro intenzivní péči Vladimír Černý. Černý.

Chybou by podle ministerstva zdravotnictví bylo, pokud by pacienti nebyli transportováni do německých nemocnic v situaci, kdy potřebnou péči nelze zajistit v ČR. Toto se neděje.