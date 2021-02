Portugalské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že vakcína společnosti AstraZeneca by se měla přednostně aplikovat lidem mladším 65 let. Ministerstvo přesto uvedlo, že očkování lidí nad 65 let by se nemělo odkládat.

V zemi bylo potvrzeno přes 765 tisíc případů, bezmála 15 tisíc lidí s nemocí covid-19 zemřelo. (Reuters)