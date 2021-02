Maláčová se omluvila za přirovnání pandemie ke druhé světové válce

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se omluvila za své přirovnání dopadů koronavirové pandemie ke druhé světové válce. Zmínila, že nechtěla zlehčovat ničí utrpení.

Jana Maláčová Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Měla jsem na mysli, že děti už nemůžou rok chodit do školy. Byl to ale špatný příklad, naprosto neadekvátní, rozhodně jsem nechtěla zlehčovat lidské utrpení a vůbec jsem se nechtěla nikoho dotknout a pokud se to stalo, tak se omlouvám,“ řekla Maláčová. Peníze na charitu zatím nepošle.

„Ani druhá světová válka nezpůsobila tolik škod jako covid-19,“ řekla ministryně v neděli v pořadu Partie TV Prima.