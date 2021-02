„Mám pocit, že už to dochází i kolegům z opozice. Neprodloužení nouzového stavu by byla katastrofa,“ řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Věří, že se mu podaří přesvědčit i opozici, aby prodloužení nouzového stavu podpořila.

Hamáček také upřesnil, že pokud by vláda přijala omezení pohybu mezi regiony, byly by výjimky na cesty do práce. „Ale toto omezení podle něj není na pořadu dne,“ dodal.