Anglická fotbalová asociace zrušila červenou kartu pro Tomáše Součka. Český fotbalista byl vyloučen v sobotu poté, co se nechtěně dotkl protihráče loktem. Souček tedy může za West Ham nastoupit již zítra proti Manchesteru United. (WHU)

