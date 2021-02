Pustým centrem japonské Ósaky se po půlnoci namísto lidí procházel mýval. Vzácný pohled na zvíře, které zblízka zachytil objektiv fotoreportéra Kjódó, se podle agentury stal symbolem karanténních opatření.

