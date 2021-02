Finále amerického Super Bowlu vyhrál tým Buccaneers z Tampa Bay

Finále americké NFL Super Bowl vyhrál tým Buccaneers z Tampy Bay vedený quarterbackem Tomem Bradym. Porazili Chiefs z Kansas City 31–9 a získali titul podruhé v historii. Brady k Bukanýrům nastoupil před 11 měsíci. Je to jeho sedmý titul.

Před 11 měsíci se zdálo nemožné, že by si Brady, jeden z nejlepších hráčů NFL v historii, vybral po odchodu z New England Patriots právě nefavorizované Buccaneers z Tampy Bay.

Nebo že by se kvůli koronaviru, rapidně se šířícímu mezi hráči, vůbec finále konalo.

Brady přišel, postavil tým a zvítězil nad loňskými vítězi. Tři hráči, které si osobně do týmu přivedl, Rob Gronkowski, Antonio Brown a Leonard Fournette, skórovali touchdowny. Gronkowski, kterého si do Tampy přivedl z Patriotů a doslova jej vytáhl ze sportovního důchodu, dokonce dvakrát v první polovině.

Ve městě vypukly obrovské oslavy. Bylo to poprvé v historii, kdy domácí tým hrál finále ve svém městě. Někteří navrhují přejmenovat vítězné město Tampa Bay na Tompa Bay nebo Tampa Brady.

V hledišti přihlíželo 7 500 očkovaných zdravotníků, které NFL pozvala jako vyjádření díků za jejich práci. Celkem na stadionu Raymond James sledovalo finále 25 tisíc lidí – a šéfka centra CDC Rachel Walensky vyjádřila obavy z šíření koronaviru, protože Američané také zpravidla sledují Super Bowl hromadně na domácích party.

Super Bowl je kromě sportovního zážitku také významnou společenskou událostí v USA, protože jde zpravidla o nejsledovanější pořad v televizi za celý rok.

Během přestávky například zpíval Weeknd, zpěvačka H.E.R. nebo prezidentský pár Joe a Jill Bidenovi zaslali lidem pozdrav (a vyzvali, aby nosili roušky).

President Joe Biden and First Lady Jill Biden speak by video recording at The Super Bowl.

"Wear a mask, stay socially distanced, get tested, get vaccinated when it's your turn." pic.twitter.com/g4Sfq7uVEl

— Breaking911 (@Breaking911) February 8, 2021