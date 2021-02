Tempo očkování v Izraeli v posledních dnech zpomalilo na polovinu. Důvodem je údajně malý zájem mezi mladými lidmi od 16 let, kteří už mají na očkování nárok.

I když nyní mohou vakcínu proti covidu dostat všichni Izraelci ve věku od 16 let, tempo očkování dramaticky zpomalilo, uvedla Kalanit Kaye, vysoká úřednice největšího poskytovatele zdravotní péče v zemi Clalit. Podle ní jsou důvodem i fake news a dezinformace o očkování.

„Na začátku kampaně [očkování] jsme si zvykli naočkovat 100 000 až 120 000 lidí denně a v posledních několika dnech nedosahujeme poloviny těchto čísel,“ řekla Kalanit Kaye, manažer očkovací jednotky Clalit zpravodajskému webu Ynet.

„Jsme připraveni, naše centra jsou velká a přístupná, celý proces by měl být celkem jednoduchý, vakcíny se dávají zdarma, takže nerozumím lidem, kteří si nepřišli pro injekci. Je to velká chyba,“ uvedla.

Izrael očkuje vakcíny Pfizer/BioNtech a do neděle dostalo první dávku 3 426 810 lidí, z nichž 2 016 351 dostalo rovněž druhou dávku.

„Mezi rizikovými populacemi došlo k větší spolupráci,“ přiznává Kaye. „Právě teď oslovujeme mladší veřejnost a někteří lidé nechápou důležitost vakcíny. Falešné zprávy na sociálních médiích a v tisku bohužel poškozují. Lidé se koronaviru dostatečně nebojí, protože nevědí, co to způsobuje,“ dodala. (Times of Israel)