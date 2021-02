„Donald Trump by měl kandidovat znovu a prezentovat se jako mučedník.“ Exprezidentovi to radí bývalý šéf jeho volebního týmu Brad Parscale, podle nějž dvojí impeachment hraje Trumpovi do karet. „Já do toho jdu, jdete vy?“ nabídl se. (Politico)

Exšéf volební prezidentské kampaně Donalda Trumpa Brad Parscale odešel z vedení týmu po obvinění z nadměrného utrácení během kampaně. Vysoké náklady neodpovídaly výsledkům, Trumpova popularita ve srovnání s ostatními kandidáty byla nelichotivě nízká, pod 40 procenty. Poté se Parscale zhroutil a zatkla ho policie. Foto: Gage Skidmore, Flickr