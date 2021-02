Piráti a STAN se sejdou s Babišem. Jednat budou o nouzovém stavu, mají své podmínky

Předsedové Pirátů a hnutí STAN se setkají s premiérem Andrejem Babišem. Mají během neděle jednat o možné podpoře prodloužení nouzového stavu. V České televizi to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

S @PiratIvanBartos jdeme za premiérem. Máme toho fakt dost. Asi stejně jako vy. Zítra jedná vláda, my neseme jasné požadavky i návrhy řešení.

Místo neděle s dětmi zkusíme udělat vše pro to, aby se co nejdříve otevřely školy, aby lidé dostali spravedlivé kompenzace či nemocenskou — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 7, 2021

Předseda pirátů Ivan Bartoš. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Bartoš v Otázkách Václava Moravce řekl, že Babiše požádal o setkání. Toho by se měli kromě obou zmíněných politiků účastnit také předseda hnutí STAN Vít Rakušan a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Předsedové opozičních stran nevylučují, že pomohou vládě prohlasovat prodloužení nouzového stavu. Vládní koalice totiž po veřejném prohlášení komunistů, že na další prodloužení již nekývnou, nemá pro tento krok dostatek hlasů. Bartoš i Rakušan ale podmiňují tento krok tím, že vláda přijme některé z jejich požadavků.

„Já chci vědět, co si o tom pan premiér myslí, jestli to vláda probere a jestli se to objeví v úterý nebo ve středu ve Sněmovně na řádném jednání,“ řekl v České televizi Ivan Bartoš.

Podmínkami jsou projednání pandemického zákona, zvýšení nemocenské pro lidi v karanténě, postupné otevírání škol a vyšší finanční kompenzace pro některé sektory.

„Zítra jedná vláda, my neseme jasné požadavky i návrhy řešení. Místo neděle s dětmi zkusíme udělat vše pro to, aby se co nejdříve otevřely školy, aby lidé dostali spravedlivé kompenzace či nemocenskou,“ napsal Vít Rakušan na Twitteru.