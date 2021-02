Senát se přidává ke Dni solidarity s Běloruskem a vyvěsil i běloruskou vlajku. Senát se ke dni přidal při příležitosti uplynutí půl roku od nesvobodných prezidentských voleb v Bělorusku.

„Senát reaguje na výzvu lídryně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské, která navrhla 7. únor připomenout jako mezinárodní Den solidarity s Běloruskem,“ píše v tiskové zprávě mluvčí Senátu Sue Nguyen. Běloruská vlajka bude na Valdštejnském paláci vyvěšena do 9. února.

„Těžko si to u nás dnes zejména mladí umí představit, ale my starší si ještě pamatujeme dobu, kdy jsme svobodně nerozhodovali například o tom, kdy a na jaký film půjdeme do kina nebo které noviny budeme odebírat. Při svém spíše pasivním odporu jsme přitom s nadějí vzhlíželi k projevům podpory a solidarity ze Západu. I proto, ale nejen proto stále a opakovaně vyjadřuji svoji solidaritu a podporu svobodnému Bělorusku,“ říká předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).