Tisíce lidí dnes druhým dnem demonstrovaly v Rangúnu proti pondělnímu vojenskému převratu v Barmě a proti zadržování zvolené vůdkyně civilní vlády Do Aun Schan Su Ťij. Informovala o tom agentura Reuters. (ČTK)

Thousands gather for second day of street protests in Myanmar – witnesses https://t.co/vyBr58qnaX pic.twitter.com/TgvIeS6jye

— Reuters (@Reuters) February 7, 2021