Německá meteorologická služba (DWD) dnes varovala před extrémním sněžením a sněhovými závějemi v některých částech země. Sníh by mohl zablokovat některé silnice a železniční tratě.

Mluvčí německých drah večer informovala, že v některých městech byly připraveny možnosti přenocování pro cestující, které nepřízeň počasí zablokuje.

Varování se týká zejména severní části země, kde by mohlo od dnešního večera do noci na pondělí napadnout až 40 centimetrů nového sněhu a mohly by vzniknout více než metrové závěje. Meteorologové doporučují, aby se lidé vyhýbali jízdě autem.

Na severu Německa již také byly preventivně zrušeny některé vlakové spoje. „Začíná to relativně klidně, ale očekáváme velmi turbulentní víkend,“ citovala DPA mluvčího meteorologické služby.

Mluvčí německých drah agentuře sdělila, že například v Hamburku, Hannoveru, Münsteru, Kasselu a v Lipsku připravili možnosti pro přenocování zákazníků, kteří se nebudou moci dostat do cíle své cesty vlakem. Kvůli možným nesnázím způsobeným počasím je také na nádražích posílený personál.

Zatímco lidé na severu Německa čelí mrazivému počasí, na jihu země se podle meteorologů mohou těšit na jarní teploty. Teplotní rozdíly mezi severem a jihem Německa by se tak mohly pohybovat kolem 20 stupňů Celsia, napsala DPA. (ČTK)