Rychlá realizace očkování a nošení roušek je pro zvládnutí pandemie nezbytné.

Poslední předpovědi o onemocnění covid-19 od Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví z Lékařské fakulty Washingtonské univerzity předpokládají, že do 1. června dojde na celém světě k více než 3,5 milionům úmrtí.

Očekává se, že ve Spojených státech amerických bude do 1. června 631 000 obětí. Pokud by se v USA zvýšilo používání roušek na 95%, mohlo by to do v období do 1. června zachránit 44 000 životů. (ČTK)