Izraelské mezinárodní Ben Gurionovo letiště zůstane pro naprostou většinu cestujících zavřené do 20. února. O prodloužení této uzávěry v pátek informovala izraelská vláda. Opatření má zabránit průniku nových mutací koronaviru do Izraele.

Tam tyto varianty viru již přispěly k prudkému nárůstu nakažených. Informoval o tom izraelský web The Times of Israel.

Hlavní izraelské mezinárodní letiště je téměř úplně zavřené od 25. ledna. Výjimku mají nákladní letecká doprava či letouny využívané v nouzových situacích.

Odlet ze země byl za tuto dobu umožněn jen v omezené míře, například lidem cestujícím za prací v klíčových sektorech, za účelem lékařské péče, cestě na pohřeb příbuzného, účasti u soudu, cestě do jiného bydliště či cizincům opouštějícím Izrael. Ostatní museli požádat meziresortní komisi o schválení cesty. V následujících dvou týdnech budou podle The Times of Israel od tohoto panelu muset získat povolení všichni žádající o vstup či odjezd ze země. Vstup do země bude umožněn také občankám v třetím trimestru těhotenství. Cizinci, včetně lidí, kteří chtějí do Izraele imigrovat, a profesionálních sportovců, se mohou také obrátit na tento výbor.

Občané, kteří opustili zemi před 25. lednem a od té doby museli kvůli omezení osobní letecké dopravy zůstat v zahraničí, se budou moci vrátit do země již od neděle a po příjezdu budou okamžitě převezeni do karanténních hotelů. Zůstanou tam dva týdny nebo deset dní, pokud budou mít po příjezdu dvakrát negativní výsledek testu na koronavirus. (ČTK)