Zatímco ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by chtěl zpřísňovat opatření a omezovat pohyb, premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) chtějí spíše lidi motivovat, aby je dodržovali.

Babiš to sdělil ČT24 a Hamáček v rozhovoru pro deník Blesk. Blatný na ČT24 argumentoval především výskytem britské mutace, která se podle něj objevuje u pendlerů a v některých krajích. Česko ale příliš nesleduje výskyt mutací oproti Německu, proto je pravděpodobné, že v dalších krajích je mutace také, ale kvůli netestování se o tom neví.

Blatný to chce řešit omezením pohybu mezi kraji, ale na to se příliš netváří další ministři. Babiš už zmínil, že by chtěl spíše lidi motivovat a podobnou cestou se chce ubírat i vicepremiér Hamáček.

„Chtěl bych ještě před tím dokončit debatu, jak lidi motivovat k tomu, aby ta opatření respektovali a dodržovali,“ řekl Blesk.cz.

Vláda podle něj musí lidem pomáhat, aby hlásila rizikové kontakty nebo první příznaky.