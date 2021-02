Již 69 let stojí v čele Velké Británie žena. Královna Alžběta II. v tento den v roce 1952 nastoupila na trůn po smrti svého otce, krále Jiřího VI.

#Onthisday in 1952, The Queen acceded to the throne on the death of her father King George VI. Her Majesty has now been Sovereign for 69 years.

📽This clip is taken from Lord Wakehurst’s film about the death of King George VI and The Queen’s accession. pic.twitter.com/QDCmFjoTIG

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 6, 2021