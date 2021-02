Fox News zrušila pořad radikálního moderátora Dobbse

Americká televize Fox News zrušila pořad moderátora Lou Dobbse. Ten byl na konzervativní stanici považovaný za nejradikálnějšího komentátora. Stanici žaluje firma Smartmatic o 2,7 miliardy dolarů kvůli poškození jména.

V pořadu měl včera vystoupit právník Donalda Trumpa Bruce Castor.

Smartmatic podala žalobu proti Fox News, v níž zmiňuje nejen Dobbse, ale také moderátorky Marii Bartiromo a Jeanine Pirro. Ti všichni podle ní šířili „dezinformační kampaň“ proti firmě.

Bartiromo a Pirro patří společně s Dobbsem k největším zastánkyním exprezidenta Trumpa, na jehož obranu opakovaně vystupovaly.

Fox News' Jeanine Pirro is a Trump super-fan—there’s seemingly no limit to her glowing approval of the president.

Here are the highlights from a few of her fiery anti-“Deep State” monologues. https://t.co/OG5lpNO9US pic.twitter.com/1NJbC7d07R

— Mother Jones (@MotherJones) March 18, 2019