Biden neposkytne Trumpovi tajné informace, nedůvěřuje mu

Prezident Joe Biden neumožní Donaldu Trumpovi dostávat pravidelné reporty tajných služeb, ačkoli je bývalí prezidenti dostávají. Podle svých slov mu nedůvěřuje kvůli „zmatečnému chování“.

„Myslím, že je nepotřebuje. Jaký by to mělo smysl kromě toho, že by se mohl prořeknout a něco vyzradit?“ řekl prezident Biden stanici CBS News s tím, že jeho postoj nesouvisí s útokem na Kapitol.

Je to poprvé v moderní historii, kdy bývalý prezident nebude zpravodajské informace dostávat.

Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush a Barack Obama je dostávají. (NY Times)