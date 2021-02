Do protestů proti pondělnímu vojenskému převratu v Myanmaru se dnes zapojily stovky učitelů a studentů. Červenou stužkou na prsou vyjádřili podporu zadržené lídryni Su Ťij. (BBC)

UPDATE: Military Coup in Myanmar

Teachers and students at Education Degree College in Mandalay on Friday staged a Red Ribbon campaign against military coup.#militarycoup #savemyanmar pic.twitter.com/JvWh8d8844

— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 5, 2021