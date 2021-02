Předseda KSČM Vojtěch Filip po jednání výkonného výboru strany řekl, že vláda ohrožuje životy lidí, protože nedodržela podmínky komunistů požadované výměnou za prodloužení nouzového stavu. Výbor o další podpoře vlády nerozhodl.

„Už tu není žádný prostor k diskuzi. Diskuze probíhala od ledna až do středy. Včera už mě nikdo z vlády neoslovil. Je to jejich problém,“ odpověděl Filip na otázku, jestli není možné, že by si podporu nouzového stavu ještě rozmysleli.

Jednání o kontrole tolerance vlády podle něj ještě neskončilo. Komunistům například chybí splnění požadavku na pět týdnů dovolené. Za dva týdny bude výkonný výbor informovat, jak jednání s představiteli vlády dopadlo.