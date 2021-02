Na povodňové stupně se dnes dostaly hladiny šedesáti řek po oblevě a deštích v předchozích dnech. Varování ČHMÚ před vzestupem hladin platí hlavně pro jižní polovinu Česka, část severních a východních Čech i Moravy až do pátečního poledne.

Podle údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil v 19:00 některý ze tří stupňů povodňové aktivity na více než 60 měřicích stanicích. Většinou šlo o nejnižší, první stupeň. Druhý stupeň byl na šesti místech.

V Královéhradeckém kraji byly k 19:00 povodňové stupně na řece Cidlině v Jičíně, Novém Bydžově a Chlumci nad Cidlinou, na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí, na Metuji v Krčíně a na Orlici v Týništi nad Orlicí. Na těchto místech hladiny dosáhly prvního stupně povodňové aktivity (SPA), bdělosti. Vyplynulo to z údajů uvedených k 19:00 na webu Povodí Labe. Prvního stupně povodňové aktivity během dne dosáhla také Divoká Orlice v Orlickém Záhoří.

Vzedmuté hladiny toků nebo voda z tajícího sněhu v Královéhradeckém kraji větší škody nenadělaly. Hasiči pomáhali čerpat vodu ze sklepů domů, ale i s odklízením polámaných stromů. Během noci a dnešního dopoledne šlo asi o desítku technických pomocí.

Tání zvýšilo i hladiny řek v Ústeckém kraji. První stupeň platil během dne na toku Liboc, Kamenici či Mandavě. Město Děčín se připravuje, že by se mohla zvednout i hladina Labe a staví protipovodňovou zeď u Paralodi. Město předpokládá, že v pátek nebo v sobotu voda z Labe zaplaví silnice do Dolního Žlebu. „Městská policie o tom bude informovat místní obyvatele, aby si případně přemístili svoje auta,“ uvedl mluvčí města Luděk Stínil. Labe tam zatím nedosáhlo ani na první povodňový stupeň. Podle mluvčího by se tak mohlo stát v noci na neděli 7. února.

V Karlovarském kraji dnes dosáhly Teplá a Ohře druhého stupně, tedy povodňové pohotovosti. Mezi Bečovem nad Teplou a Karlovými Vary se voda vylila z břehů a zaplavila část golfového hřiště a louky v okolí. Na některých místech kraje zasahovali hasiči. „Nejčastěji se jednalo o zatopené sklepy u rodinných domů. Ve dvou případech hasiči pročistili koryta místních vodních toků, aby se voda nevylévala ven. V Otovicích pak s pomocí pytlů s pískem zabránili dalšímu vlévání vody do rodinných domů, voda přitékala z okolních polí,“ uvedli hasiči na facebooku.

Pět jihočeských řek zůstavalo k 19:00 na stupních povodňové aktivity. Druhý povodňový stupeň vykazuje Černovický potok v Tučapech na Táborsku. První povodňový stupeň je na Nežárce v Lásenicích a Rodvínově na Jindřichohradecku, na Smutné v Ratajích na Táborsku, na Lužnici v Bechyni na Táborsku a na Skalici ve Varvažově na Písecku. Podle hydrologa Tomáše Vlasáka by se měly řeky postupně vracet k normálu. Hladiny mohou stoupat do noci na pátek, potom se podle předpovědi situace změní. „Má se ochladit a mrznout. To znamená, že se zastaví tání sněhu,“ řekl.

Vzestup hladin vodních toků v Pardubickém kraji se odpoledne zastavil. Podle Českého hydrometeorologického ústavu trval odpoledne nejnižší povodňový stupeň na Chrudimce v Přemilově, Třebůvce v Mezihoří a Hraničkách a Jevíčce v Chornicích. Hasiči také museli odstraňovat lokální následky srážek. Podle Povodí Labe se průtoky na tocích v horských oblastech snižují a postupují níž. Přehrada Pařížov na Doubravě je plná, vodní nádrže Seč a Pastviny na 97 a 70 procent.

Na jihu Moravy byl první stupeň už od středy na Svratce ve Veverské Bítýšce i Brně. První stupeň se objevil také na Dyji. Měřicí místa na Dyji ovlivňují manipulace vodohospodářů na novomlýnských nádržích. „Na zvýšené průtoky jsme s předstihem reagovali zvýšením odtoků z vodních nádrží tak, abychom byli připraveni zachytit případné povodňové průtoky,“ uvedl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Na první povodňový stupeň se v regionu během dneška dostaly i Křetínka nebo Bobrůvka, z níž soutokem s Libochovkou vzniká Loučka.

Podle předpovědi ČHMÚ bude se dnes v Česku ještě ojediněle objeví déšť. Přeháňky a slabý déšť čekají meteorologové také v noci na pátek i v pátek během dne. (ČTK)