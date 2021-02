Kraje dostávají dodávky vakcíny proti covidu-19 podle poměru občanů nad 65 let vůči průměru ČR. Do budoucna se systém bude upravovat podle postupu a připravenosti očkování nebo epidemické situace.

Vyplývá to z materiálu pro jednání vlády k vyhodnocení dosavadního průběhu očkování. Na začátku února budou podle materiálu dodávky vakcíny nerovnoměrné, aby bylo možné zajistit přeočkování všech druhou dávkou. Do středy v Česku zdravotníci podali přes 310 000 dávek vakcíny. Více než 303 000 dávek bylo od firem Pfizer/BioNTech, asi 7000 od firmy Moderna. Druhou dávku dostalo téměř 66 000 lidí.

Systém rozdělování bude třeba na začátku února narušit, aby všichni očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech dostali i druhou dávku. „Dodávka v prvním únorovém týdnu tak bude z části přesměrována do několika krajů tak, aby tyto mohly zajistit přeočkování druhou dávkou. Na oplátku se tyto kraje vzdají části dodávek očkovací látky Moderna tak, aby bylo zachováno rozdělení vakcín mezi kraje,“ píše se v materiálu.

Dodávky očkovací látky Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech podle materiálu zásadně ovlivnil výpadek ve výrobních kapacitách. Další problémy podle něj způsobila změna v dokumentu k vakcíně, takzvaném Souhrnu údajů o léčivém přípravku, v němž bylo povoleno užití šesti místo pěti dávek z lahvičky. „S ohledem na to, že Česká republika, stejně tak jako ostatní členské státy, nakoupila celkový počet dávek, vedla tato změna k dalšímu snížení dodávaných plat očkovací látky Comirnaty do ČR,“ píše se v materiálu.

S nápadem, který chtěl prosazovat i v Evropské komisi (EK), přišel den po zahájení očkování v Česku premiér Andrej Babiš (ANO). Požádal o tuto možnost i předsedkyni EK Ursulu von der Leyenovou. Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA) postup schválila, poté souhlasila i firma. Podle odborníků ale není možné za všech okolností šestou dávky z lahvičky získat.

Do konce ledna bylo v centrálním rezervačním systému k očkování zaregistrováno 220 000 osob, většina seniorů nad 80 let a asi 16 000 zdravotníků. Těch ale byla většina očkována mimo rezervace prostřednictvím dohody s očkovacími centry. Naočkovaných jich je podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) už asi polovina, v nemocnicích téměř tři čtvrtiny. Asi 140 000 z registrovaných čeká na volný termín.

Spuštění registrací pro další věkové skupiny bude podle materiálu možné, až bude naočkováno asi 70 procent zdravotníků, seniorů nad 80 let a obyvatel a pracovníků domovů pro seniory a dalších podobných zařízení sociální péče. Podle odhadů by to mělo být v březnu.

Vakcínu má Česko objednanou asi pro 11 milionů lidí od pěti výrobců. Jen od tří byla ale už očkovací látka schválena pro použití v Evropské unii a jen dva už začaly do ČR vakcínu dodávat. Česko má objednanou vakcínu pro šest milionů lidí od Pfizer/BioNTech, dva miliony od firmy Moderna a 1,5 milionu od firmy AstraZeneca. Od ní by se první dodávky měly v Česku objevit během několika dní. V první dodávce přijde asi 19 000 dávek. (ČTK)