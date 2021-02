„Připouštím, že to, že to tak dlouho trvalo, nevrhá nejlepší světlo na fungování Ústavního soudu. Dílo je to ale kvalitní, nikdo nález nekritizuje odborně, jen kvůli délce rozhodování,“ řekl předseda ÚS Rychetský k rozhodnutí o volebním zákonu. (ČT)