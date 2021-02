Předseda Sněmovny Vondráček (ANO) se vyslovil pro zavedení určitého bonusu pro vítěze sněmovních voleb, aby měl větší šanci sestavit vládu. Není podle něj vyloučena žádná z variant úprav volebního zákona.

Vondráček to řekl po jednání s premiérem Babišem. Vedení ANO by možné varianty úprav mohlo posoudit příští týden. Volební novelu reagující na nález Ústavního soudu by podle něj měla předložit vláda, schvalovat by se měla standardně, ale se zkrácenými lhůtami. (ČTK)