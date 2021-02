Soudcovská unie se ostře ohradila proti slovům ministryně Benešové

Soudcovská unie kritizuje ministryni spravedlnosti Marii Benešovou za slova pro Deník N, že soudcům Ústavního soudu za jejich rozhodnutí o volebním zákonu možná někdo něco slíbil. „Pokud nemá důkazy, nemůže zpochybňovat důvěryhodnost soudců,“ řekl předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Benešová (za ANO) v reakci na včerejší vyhlášení Ústavního soudu k volebnímu zákonu řekla, že není jasné, kdo co soudcům za rozhodnutí slíbil a že jsou „jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát“. Nález označila za divný a neobjektivní.

„Jako Soudcovská unie zásadně odmítáme tu část, kde paní ministryně zpochybnila důvěryhodnost všech soudců Ústavního soudu. Naprosto respektujeme, že to rozhodnutí mohlo být hodno kritiky a že ta kritika může být i velmi tvrdá, to je v pořádku a mají na to právo všichni, nejen politici,“ upozorňuje Vávra.

Pokud ale podle něj má ministryně pocit, že jsou podjati, či že dokonce za své rozhodnutí mají něco slíbeno, tak musí konat. „Musí to jedním dechem říct úplně stejně, jako každý účastník řízení, ať už se soudí se sousedem o králíka nebo se rozvádí. To se přece nedá říkat bez důkazů,“ prohlásil Vávra.

Vávru mrzí, že tato slova, navíc bez důkazů, pronesla právě Marie Benešová. „V minulosti se opakovaně zachovala statečně z hlediska ochrany právního státu. O to víc tomu nerozumím a o to víc mě to mrzí,“ doplnil ještě Vávra pro Deník N.

Upozornil také, že když budou politici zpochybňovat například důvěryhodnost soudů, nebude stát jako společenství lidí držet pohromadě, neboť lidská společnost podle jeho slov stojí právě na vzájemné důvěryhodnosti.

Kromě Benešové ale Ústavní soud včera ostře zkritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO). Ten prohlásil, že předseda soudu Pavel Rychetský není nestranný a že se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi.

„Pan premiér to řekl na konkrétní osobu a zdaleka nemá vůči justici tak velké pravomoci jako ministr spravedlnosti. Proto se soustředíme na slova Marie Benešové, která má významnou odpovědnost za chod spravedlnosti v České republice. A o to víc by se měla držet zpátky,“ dodal Vávra.