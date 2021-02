V Chebské nemocnici pomohou další tři lékaři

Ministr zdravotnictví Jan Blatný přislíbil sehnat do chebské nemocnice tři lékaře internisty. Zatím přímé transfery pacientů přes hranice aktivovány nebudou, kapacity lůžek v Česku jsou podle Blatného dostačující.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Během nesmírně konstruktivního jednání jsme našli cesty, jakými do budoucna situaci v Karlovarském kraji řešit,“ uvedl Blatný. Převoz několika pacientů do Německa by podle něj situaci nevyřešil.

„Mohu potvrdit, že nám velmi pomůže, pokud bude naplněn příslib doplnění tří internistů do chebské nemocnice, což velmi odlehčí stávajícímu personálu,“ komentoval výsledek jednání hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Pozitivní je podle něj také možnost přepravy pacientů vrtulníkem.

Kulhánek řekl, že co se týká převozu pacientů do Německa, má stále odlišný pohled než ministerstvo. „V momentě, kdy je Cheb na hranicích s Německem, jsme součástí jednot evropského prostoru, pokud jde o lidské zdraví, tak by hranice neměla v dnešní době sehrávat vůbec žádnou roli, být jakoukoli bariérou,“ doplnil. (ČT24, Deník N)

