Republikáni kolegyni Greenové tleskali ve stoje

Šéf republikánů v americké Sněmovně, Kevin McCarthy, nevyloučil poslankyni Marjorie T. Greenovou ze Vzdělávacího ani Rozpočtového výboru. Demokraté proto dnes předloží rezoluci, v níž budou o vyloučení hlasovat.

Vadí jim, že Greenová volala po fyzické likvidaci šéfky Sněmovny Nancy Pelosiové a verbálně útočila na studenta Davida Hogga, který přežil masovou střelbu na gymnáziu v Parklandu.

Greenová, která se hlásí ke konspiračnímu hnutí QAnon, dříve tvrdila, že školní masové střelby jsou smyšlené. Za toto se na jednání sněmovního klubu republikánů dnes omluvila, jakož i za tvrzení, že kalifornské požáry zapalovaly lasery židovských bankéřů z vesmíru. O té prý „netuší, kde se vzala“.

Podle několika reportérů, například z deníku Vice či stanice CNN, její vystoupení za zavřenými dveřmi část kolegů ocenila potleskem ve stoje.

Source tells me that roughly half the House GOP conference gave Marjorie Taylor Greene a standing ovation after she rose to speak a few min ago.

— Cameron Joseph (@cam_joseph) February 3, 2021