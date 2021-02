Polsko nově zvažuje prodloužit těžbu v Turówě do roku 2044. A to nehledě na to, že mu Česko hrozí žalobou za plán do roku 2026. Rozplétáme, jaké má ČR možnosti a proč se tím zhoršování sousedských vztahů Poláků s Čechy i Němci komplikuje.