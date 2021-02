Rozhodnutí Ústavního soudu by nemělo mít dopad na koalici Pirátů se Starosty. „Absolutně ne. My nejsme účelové spojenectví, které má obejít volební systém, my chceme ve volbách vyhrát,“ řekl Deníku N předseda STAN Vít Rakušan.

Rakušan doplnil, že se na tom shodl s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. „Jsem rád, že tak Ústavní soud rozhodl. K naší koalici to ale nemá žádný vztah,“ doplnil Rakušan.

Podle něj by mělo další řešení volebního systému zachovat zejména rozdělení na jednotlivé kraje, nápad s jednou celostátní kandidátkou je podle něj chybný.