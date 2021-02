Rozhodnutí Ústavního soudu by nemělo být překážkou pro letošní sněmovní volby, myslí si soudce zpravodaj Jan Filip. „Pokud se objeví něco neústavního, je povinností soudu o tom rozhodnout, samozřejmě co nejšetrněji. Více než osm měsíců před volbami by neměl být problém,“ řekl.