Kvůli rozšíření mutací koronaviru se mohou lidé nakazit i během několika sekund, tvrdí exministr zdravotnictví Prymula. Definice rizikového kontaktu je nyní setkání lidí bez roušky na méně než dva metry po dobu 15 minut a více.

„To, že jsme si mysleli, že nějaký kontakt do 15 minut by neměl být příliš rizikový, to už zdaleka také neplatí,“ řekl Prymula. Podle něj se lidé mohou nakazit i za několik sekund, když budou spolu bez roušek a někdo například kýchne. Zároveň se ale podle Prymuly nedá jednoduše říci, co je v současnosti rizikový kontakt. Riziko zásadně snižuje, když lidé mají roušku nebo respirátor. „Ukazuje se, že bariérová ochrana pomocí roušek má podstatně větší význam, než se na počátku myslelo,“ vysvětlil Prymula, který je nyní poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Naopak mezi opatření, která nejsou tak účinná, jak se původně předpokládalo, řadí bývalý ministr trasování a aplikaci eRouška. Důvodem neúčinnosti trasování je podle Prymuly neochota nakažených hlásit další lidi, s nimiž byli v kontaktu. Nyní lidé hygienikům hlásí v průměru méně než jeden rizikový kontakt. Pomoci by podle Prymuly mohl finanční bonus pro lidi v karanténě, o kterém se nyní jedná.

„Druhá věc, která se úplně nezdařila, je třeba eRouška. Protože ve snaze, aby nebyla vnímána jako jakýsi prostředek, který nás špehuje a který je průlomem do našeho soukromí, tak byl vytvořen model, který je téměř k ničemu,“ řekl Prymula. Aplikaci, která má uživatele upozornit na kontakt s nakaženým člověkem, si loni nainstalovalo 1,5 milionu lidí.

„Já sám mám eRoušku nainstalovanou řadu měsíců a musím říct, že mě ještě ani jednou neohlásila, že bych byl v kontaktu s někým pozitivním, přestože jsem se do toho kontaktu dostal už xkrát,“ doplnil Prymula. (ČTK)