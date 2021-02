Moderátor nemohl poslouchat hosta a odešel z vysílání

Moderátor americké televize Newsmax, na kterou se přesunuli radikálnější příznivci Donalda Trumpa, odešel z vysílání. Pozvaný Trumpův podporovatel Mike Lindell nepřestával tvrdit, že volby byly zfalšované.

Mike Lindell je šéfem firmy My Pillow, která prodává polštáře, a loajální obhájce exprezidenta Trumpa a jeho tvrzení, že volby ve skutečnosti vyhrál on a vítězství mu tak bylo ukradeno.

V minulých dnech ho kvůli tomu zablokoval Twitter a zablokoval i účet firmy My Pillow, na který se Lindell přesunul.

Lindell ve stručnosti tvrdí, aniž má jakýkoli důkaz, že volby zfalšovaly sčítací volební přístroje firmy Dominion, které podle něj záměrně hlasy pro Trumpa přičítaly Joeu Bidenovi.

Společnost Dominion žádá 1,3 miliardy dolarů jako odškodné v žalobě proti Trumpovým právníkům Rudymu Giulianimu a Sidney Powellové, kteří to tvrdili také.

„Zrušili mi účet, protože v pátek přinesu důkazy o všech těch podvodech,“ křičí ve vysílání Lindell a nepřestává mluvit, i když se mu moderátor i moderátorka snaží položit další otázku.

Newsmax invites Mike Lindell, who advocated for a coup and spews dangerous conspiracy theories, on air. It didn't go well. pic.twitter.com/6xzSgXlHua

— Jason Campbell (@JasonSCampbell) February 2, 2021