Ústavní soud projednal stížnost části senátorů na volební zákon, který podle nich znevýhodňuje malé politické strany. Blížící se rozhodnutí vedlo prezidenta Zemana k odeslání dopisu, v němž ústavní soudce upozorňuje, že hrozí „neřešitelná krize“. Popisujeme, na co konkrétně stížnost směřuje a co by se stalo, kdyby soud stížnosti vyhověl.