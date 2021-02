Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) doufá, že v Rakousku vzniknou testovací místa pro pendlery. V takovém případě by požadavek rakouské strany na povinné testy pro pendlery nekladl na Českou republiku výraznější nároky.

„Bezesporu bych přivítal, pokud by to bylo tak, jak v minulém týdnu avizovala naše ambasáda, že by měly vzniknout v Rakousku testovací místa pro pendlery,“ prohlásil Kuba.

Z Jihočeského kraje dojíždějí za prací do Rakouska tisíce lidí. Někteří cestují denně, jiní využívají týdenní turnusy a do republiky se vracejí na víkend.

O zavedení povinných testů dnes informoval rakouský ministr vnitra Karl Nehammer s tím, že ČR vykazuje velký počet nově infikovaných koronavirem.

Další povinností pro pendlery je to, že se musí před vstupem do Rakouska registrovat. „Pevně věříme, že se tím nezačnou tvořit před přechody kolony a fronty. Ale zatím neznáme přesné parametry nových rakouských opatření, proto bych s podrobnějším komentářem ještě počkal,“ řekl Kuba. (ČTK)