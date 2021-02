AOC: Schovávala jsem se za dveřmi a bála se o život

Americká demokratická poslankyně Alexandria O. Cortezová detailně popsala, jak se v den přepadení Kapitolu schovávala za dveřmi kanceláře, když tam vběhl neznámý muž. „Tehdy jsem se bála, že je po všem,“ vypověděla v emotivním videu.

Ocasiová Cortezová už zažila pocit ohrožení dva dny před útokem na Kapitol, když odcházela ze Sněmovny a dav hrozících lidí obklopil její auto tak, že se nemohla dostat pryč.

Ve chvíli, kdy se v úterý 6. ledna schovávala za dveřmi před Trumpovými příznivci, viděla podle svých slov škvírou ve dveřích bělošského muže v černé čepici, jak otevírá dveře do její kanceláře a křičí: „Kde je? Kde je?“

„Nikdy jsem nebyla tišší. Tehdy jsem si myslela, že je po mně,“ řekla. „Že je konec mé cesty, a že co jsem mohla dát, jsem dala a můj záměr tady na světě byl asi splněn.“

Později se ukázalo, že ten muž byl policista, který se neidentifikoval. „Nebylo jisté, zda mi jde pomoct, nebo ublížit.“

Poté co Ocasiová zveřejnila svoji výpověď, přidala se demokratická poslankyně Katie Porterová. K ní se Ocasiová běžela 6. ledna schovat.

„Nikdy nezapomenu, jak jsem jí říkala: Neboj, já jsem máma, všechno zvládnu, mám tady zásoby, v téhle kanceláři můžeme přežít i měsíc. A ona mi říká: Doufám, že taky budu moct být mámou. Že tady dneska neumřu,“ popsala události Porterová.

Katie Porter recounts how she and AOC hid in her office during the Jan. 6 insurrectionist riot.

"I'm a mom. I'm calm. I have everything we need. We can live for like a month in this office. And she said, 'I hope I get to be a mom, I hope I don’t die today.'" pic.twitter.com/efa6ASPOGf

— Justin Baragona (@justinbaragona) February 2, 2021