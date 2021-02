Donald Trump má nový právní tým, který ho bude zastupovat v senátním procesu impeachmentu. Tým vede právník David Schoen, který už poskytl rozhovor televizi Fox. Jeho hlavním argumentem je, že žaloba na prezidenta po odchodu z funkce je neústavní.

Trump’s impeachment lawyer doesn’t want videos of the insurrection shown at the trial. He says “This has nothing to do with President Trump” pic.twitter.com/s3LkJ790Y5

— Acyn Torabi (@Acyn) February 2, 2021