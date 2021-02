Otravu Bečvy nezavinila Deza, míní soudní znalec

Loňskou otravu Bečvy nezavinila chemička Deza, uvedl v pořadu Reportéři ČT soudní znalec Jiří Klicpera, který dělal posudek pro policii. Již dříve v on-line debatě expertů prohlásil, že viníka už zná.

Konkrétní ale nebyl. Odborníci ovšem upozorňují, že podle zákona o znalcích, mají znalci povinnost mlčenlivosti.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím po Přerov loni 20. září. V ten den ráno se v Deze, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), stala havárie.

Podle Klicpery ale s otravou řeky nesouvisela. „To je zmatená stopa, která vás odvádí někam jinam úplně zbytečně,“ podotkl. „Byli jsme v Deze, víme, jak to tam je, a Deza skutečně je mimo podezření, tak jak to řekla inspekce hned na začátku,“ řekl Klicpera České televizi. ČIŽP vyloučila Dezu jako možného původce otravy již dříve v tiskové zprávě.

V on-line debatě „Vodárenské čtvrtky“ z 21. ledna Klicpera prohlásil, že viníka již zná. „Bečva je úplně zvláštní případ. Já ho znám toho viníka. Ale my ho musíme dostat do rukou usvědčeného. Musíme mít důkazy. Proto to trvá tak dlouho,“ sdělil. (České noviny)