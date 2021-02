Útoky republikánů: Greenová bojuje s McConnellem

Šéf republikánů amerického Senátu Mitch McConnell nazval poslankyni Marjorie T. Greenovou „rakovinou“ a její tvrzení „bláznivými lžemi“. Nejvlivnější republikán se tím od vyznavačky spiknutí Qanon distancoval, ta se ale nedala odbýt.

Podle McConnella je Greenová rakovinou nejen pro Republikánskou stranu, ale pro celou zemi.

„Někdo, kdo si myslí, že do Pentagonu 11. září nevletělo letadlo, šílené masové střelby ve školách se nestaly a Clintonovi nechali spadnout letadlo s JFK juniorem, nežije v realitě,“ postavil se proti Greenové Connell.

Více o tom, kdo je Greenová a čemu věří, jsme psali zde.

Její nadřízený, šéf republikánů ve Sněmovně Kevin McCarthy, přislíbil, že s ní „bude mít řeč“, tu ale dosud neměl.

McCarthy navštívil minulý týden na Floridě Donalda Trumpa a Greenová se pochlubila, že jí exprezident volal a vyjadřoval jí podporu.

Greenovou McConnellova kritika nezastavila a vyrazila do boje proti němu. „Jediná rakovina v Republikánské straně jsou slabí republikáni, kteří umějí akorát tak prohrát s grácií,“ napsala na Twitter.

The real cancer for the Republican Party is weak Republicans who only know how to lose gracefully.

This is why we are losing our country.

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) February 2, 2021