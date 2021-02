Ukrajina není pro EU rovnoprávným partnerem. Prohlásil to ukrajinský prezident Zelenskyj v souvislosti s vakcinací proti koronaviru. Kyjev z politických důvodů ruskou vakcínu odmítá, z Evropy ani USA ale žádnou ještě nedostal.

„Nejsme mezi těmi prioritními zeměmi světa, které ihned dostávají vakcínu,“ prohlásil ukrajinský lídr Zelenskyj během vystoupení v programu AXIOS na kanálu HBO.

Podle Zelenského je velmi složité vysvětlit ukrajinským občanům, že země EU Ukrajině „něco málo dají“, pokud jim zbyde. Zelenskyj podtrhl, že doposud měl s evropskými lídry vynikající vztahy a často s nimi hovořil. Když je nyní oslovil v souvislostí s vakcinací proti covidu-19, sdělili mu údajně, že mu budou „trochu pomáhat“ a dodají cosi z vlastních zásob vakcíny. „Není moc příjemné cítit, že stojíš s nataženou rukou…“ přiznal Zelenskyj.

Padesátimilionová Ukrajina stále neočkuje, neboť nemá k dispozici žádné vakcíny1. Dne 30. prosince podepsala dohodu o dodávkách 1,9 milionu dávek s čínskou Sinovac Biotech a s dalšími firmami jedná. Čínská vakcína by měla být na Ukrajině zaregistrována v těchto dnech. Podle expertů je ale účinnost této vakcíny o něco nižší než vakcín vyráběných v Evropě či USA.

Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny věří, že v únoru také získá 117 tisíc dávek vakcíny Pfizer, což je ale velmi malé množství. Do léta by na Ukrajinu měla dodat vakcínu i firma AstraZeneca, a to více než dva miliony dávek.

Na Ukrajině je denně pozitivně testováno kolem 3 až 4 tisíc lidí, v posledních dnech dochází k mírnému poklesu a už tři týdny se denně uzdraví více lidí, než onemocní. Za celou dobu pandemie podle ukrajinských statistik podlehlo nemoci covid-19 přes 23 tisíc nakažených.

Náladu ukrajinských občanů nezlepšila ani zpráva, že dnes začíná očkování proti koronaviru v té části Donbasu, kterou ovládají proruští separatisté. O víkendu sem dodalo svou vakcínu Sputnik V Rusko. Dnes s velkou pompou vedení separatistů zahájilo očkování v první řadě zdravotnických pracovníků.

Za celou dobu pandemie koronaviru bylo podle úřadu separatistické nepřiznané Doněcké lidové republiky zaregistrováno 20 426 nakažených. Celkem 1802 obyvatel tzv. Doněcké lidové republiky na covid 19 zemřelo. Denně nyní přibývá několik desítek pozitivně testovaných. Ovšem velká část z nich končí v nemocnici, například dnes ze 32 pozitivně testovaných 21 bylo hospitalizováno a zároveň devět lidí v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo. (NV)