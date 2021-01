Vakcína proti koronaviru od americké společnosti Novavax má zpoždění. Na trh by se mohla dostat v dubnu. Televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě závodu Novavaxu v Bohumili u Prahy.

V Česku se má vyrábět jedna z klíčových složek očkovací látky. Firma již dříve oznámila, že její vakcína má podle klinických testů provedených v Británii účinnost 89,3 procenta.

Novavax by měl podle Babiše vyrábět miliardu vakcín ročně. „Zatím je to bohužel trochu ve skluzu,“ uvedl premiér. Firma v ČR neplánuje vyrábět kompletní vakcínu, ale rekombinantní povrchový S-protein koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému, a je tak klíčovou složkou vakcíny. „Dodávky by mohly začít už v dubnu. To jsou poslední informace, které mám,“ dodal Babiš.