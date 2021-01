Prezident Miloš Zeman se obrátil na Ústavní soud v souvislosti s možným rozhodnutím o stížnosti senátorů, kteří napadají kvorum pro koalice a metodu pro rozdělování mandátů ve volebním zákoně. Soud by podle Zemana „boural“ politický systém, kdyby rozhodl krátce před volbami.

„Je bizarní, že to má Ústavní soud probírat krátce před volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k naprosté destabilizaci politického systému. Obrátil jsme se dnes na Ústavní soud s výhradami, že má pomáhat stabilizaci systému, a ne ho bourat,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Frekvenci 1.