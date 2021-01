Blatného by do dvou týdnů mohl nahradit Prymula nebo Babiš. Na spekulace nereaguji, říká premiér

Podle informací České televize by do dvou týdnů mohl skončit ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Resort by podle zdrojů pořadu Otázky Václava Moravce mohl převzít Roman Prymula nebo samotný premiér Andrej Babiš.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Babiš na dotaz ČTK ohledně informací České televize o možném konci ministra zdravotnictví Blatného uvedl, že na spekulace nehodlá reagovat. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který byl hostem pořadu, tuto informaci blíže nekomentoval. „Nemám takové indicie,“ uvedl.

Blatný je ministrem zdravotnictví od října. Vystřídal právě Romana Prymulu, který skončil po tzv. vyšehradské kauze.

Premiér Andrej Babiš v posledních dnech Blatného několikrát veřejně kritizoval. Nelíbila se mu, jak Blatný mluvil o obětech covidu nepříklad v souvislosti s autonehodami. „Co se týče pana ministra, tak on je samozřejmě ne mediálně zkušený. Takže nějaké debaty o zemřelých jsou absolutně nevhodné,“ řekl premiér po jednání vlády.

Zmínil také, že Blatný v České televizi mluvil o výdajích na testy, kdy jejich cenu výrazně nadhodnotil. O této věci jsme blíže psali. Babiš slova ministra zdravotnictví označil za „neakurátní“. Na přímou otázku, zda má Blatný i nadále jeho důvěru, na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš konkrétně neodpověděl.

„Takže některé ty jeho výroky samozřejmě nejsou úplně akurátní. Ale pro něho je to něco nového a taky to má na tom ministerstvu těžké. Takže my samozřejmě komunikujeme intenzivně, ale je tady složitá situace,“ řekl Babiš.

Premiér se také v týdnu vyjádřil ke komunikačním problémům úřadu Blatného. Resort zdravotnictví totiž během jednoho dne nejprve uvedl, že doporučuje nemocnicím a krajům neočkovat první dávku a šetřit vakcínu pro lidi, kteří již očkovaní byli. Blatný to ale později ve stejný den popřel.

„Co se týká pana ministra, tak samozřejmě jeho některá prohlášení nejsou, jak bych to řekl, úplně na místě,“ řekl premiér a dodal, že se komunikace ze strany ministerstva musí zlepšit.

„Já myslím, že to bylo zbytečné, protože zkrátka ta očkovací místa si to musí zorganizovat podle sebe a protože všichni umíme počítat,“ uvedl předseda vlády.