Britská policie pátrá po vandalech, kteří na známý obrys Dlouhého muže z Wilmingtonu v jižní Anglii namalovali roušku. Starověká památka je chráněná zákonem. Nová malba byla během krátké chvíle odstraněna. (Reuters)

The Long Man of Wilmington, Sussex has inherited a rather slender mask.

Good man.

To be safe, he probably needs to pull it down a touch tbh…@trishgreenhalgh pic.twitter.com/xf9FsNpW9I

— Jeremy_Christey FRSA (@Jeremy_Christey) January 27, 2021