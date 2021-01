„Radši bych si už zatancoval s ostatními lidmi na koncertě než ve Strakovce na TikToku,“ zkritizoval vládní propagaci ministr zahraničí Petříček. Investovat by se podle něho mělo do trasování a zvládnutí pandemie. „Skutečné činy budí větší důvěru než ukázat lidem lustr,“ doplnil.

— Tomáš Petříček (@TPetricek) January 30, 2021