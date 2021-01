Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá podporu až 14 600 korun za každou pozici, o kterou se bude dělit víc pracovníků. Příspěvek by se měl vztahovat na zaměstnance ve věku do 30 let a nad 60 let, na pečující o dítě do věku 10 let a jinak znevýhodněné. (Právo)