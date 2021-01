Nancy Sinatra, dcera slavného zpěváka, podle svých slov „nedokáže odpustit lidem, kteří volili Trumpa.“ Jeho prezidentství bylo podle ní pro USA zkázou. „Nemohla jsem pochopit, jak tento skvělý národ mohl klesnout tak nízko.“ (Guardian)

