Cizinci od soboty nesmějí přicestovat do Česka kvůli turismu. V praxi to platí už řadu týdnů, říká Petříček

Vláda na svém včerejším jednání zakázala cizincům vstup do České republiky z důvodu turismu. „Je to de facto omezení, že cizí státní příslušníci nemohou dorazit kvůli turismu,“ řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Národní třída 17. listopadu 2020 Den svobody a demokracie. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N.

„V praxi není turismus možný už řadu týdnů, nadále jsou v platnosti výjimky pro setkávání rodin, svatby, cesty do zaměstnání, výkon povolání, zajištění nezbytných potřeb příbuzných a tak podobně,“ dodal Petříček.

„Jsou tady lidé, kteří za tímto účelem již v Česku byli. Těm se umožní vrátit zpět do svých vlastí. Není to tak, že by se museli sbalit a odjet. Je to omezení pro cizí státní příslušníky, že na území ČR nemohou cestovat z důvodu toho, že chtějí navštívit české hory,“ uvedl Petříček.

Vláda zakázala cizincům vstup do Česka z těchto konkrétních důvodů: cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu. (ČT24)